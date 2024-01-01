The Root Network geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

ROOT, The Root Network'ün yaşam gücüdür. Bir blok zincirinden daha fazlası olan The Root Network, merkeziyetsiz ve topluluğa aittir. Ayrıca, Futureverse ve ötesindeki dijital deneyimleri güçlendirmek ve birbirine bağlamak için tasarlanmıştır.