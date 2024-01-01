The Root Network | ROOT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
The Root Network Hızlı Proje Tanıtımı
ROOT, The Root Network'ün yaşam gücüdür. Bir blok zincirinden daha fazlası olan The Root Network, merkeziyetsiz ve topluluğa aittir. Ayrıca, Futureverse ve ötesindeki dijital deneyimleri güçlendirmek ve birbirine bağlamak için tasarlanmıştır.The Root Network geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıROOT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıROOT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz12,000,000,000