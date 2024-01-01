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ROOS - vicdan sahibi Kripto Para Birimi. Vahşi ve güçlü kangurudan ilham alan ROOS, finansal adaletsizliğe karşı verdiği amansız mücadelenin yanı sıra güvenlik ve verimlilik ile kripto dünyasında devrim yaratmak için burada. Dolandırıcılığa hayır, şeffaflığa evet deyin.