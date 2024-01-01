ROOS | ROOS Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
ROOS Hızlı Proje Tanıtımı
ROOS - vicdan sahibi Kripto Para Birimi. Vahşi ve güçlü kangurudan ilham alan ROOS, finansal adaletsizliğe karşı verdiği amansız mücadelenin yanı sıra güvenlik ve verimlilik ile kripto dünyasında devrim yaratmak için burada. Dolandırıcılığa hayır, şeffaflığa evet deyin.ROOS geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
ROOS Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıROOS
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıROOS
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000,000