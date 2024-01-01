ROG | ROG Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
ROG Hızlı Proje Tanıtımı
Yatırımcıları, Metaverse sandbox aracılığıyla risk tedbirlerine öncelik verecek şekilde eğitmeyi amaçlamaktayız. Küresel kullanıcıların toplu zeka stratejileriyle sağlam bir yatırım zihniyetine sahip olmalarını sağlıyoruz. NFT'ler aracılığıyla her sertifikalı stratejinin sahipliğiyle beraber Fikri Mülkiyet Haklarını koruruz.ROG geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
ROG Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıROG
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıROG
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz200,000,000