Rocket geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Rocket, hem bir Lightning ödeme ağı hem de Bitcoin ağı üzerinde odaklanmış merkeziyetsiz bir varlık protokolüdür. Amacı, kripto varlıkların satın alınması, satılması, kazanılması ve barındırılması için güvenli ve kullanışlı bir ödeme ortamı sunmaktır. Aynı zamanda Lightning Network için erişim sorunlarını çözerken, projenin ödeme sorunlarını da çözmeyi hedefler.