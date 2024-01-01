Rocket | ROCKET Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Rocket Hızlı Proje Tanıtımı
Rocket, hem bir Lightning ödeme ağı hem de Bitcoin ağı üzerinde odaklanmış merkeziyetsiz bir varlık protokolüdür. Amacı, kripto varlıkların satın alınması, satılması, kazanılması ve barındırılması için güvenli ve kullanışlı bir ödeme ortamı sunmaktır. Aynı zamanda Lightning Network için erişim sorunlarını çözerken, projenin ödeme sorunlarını da çözmeyi hedefler.Rocket geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
ROCKET Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıROCKET
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıROCKET
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz69,098,000,000