RNDX | RNDX Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
RNDX Hızlı Proje Tanıtımı
Platformda, RNDX bir para birimi olarak değil, konuşma hakkı olarak işlev görecektir. Belirli bir miktarda RNDX'e sahip bir kullanıcı, önerilen yeni bir hizmet, belirli bir sektördeki kullanıcı rekabeti veya başka fikirler için oy vermek isterse, bunu nitelikli bir DAO kullanıcı grubu içinde yapabilir. Başlangıçta ekip kalifikasyon standardını oluşturacak, ancak DAO'nun operasyonu gelecekte bunu değiştirebilecek.RNDX geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
RNDX Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıRNDX
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıRNDX
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,216,666,667