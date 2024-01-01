RNDX geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Platformda, RNDX bir para birimi olarak değil, konuşma hakkı olarak işlev görecektir. Belirli bir miktarda RNDX'e sahip bir kullanıcı, önerilen yeni bir hizmet, belirli bir sektördeki kullanıcı rekabeti veya başka fikirler için oy vermek isterse, bunu nitelikli bir DAO kullanıcı grubu içinde yapabilir. Başlangıçta ekip kalifikasyon standardını oluşturacak, ancak DAO'nun operasyonu gelecekte bunu değiştirebilecek.