Render Token | RNDR Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Render Token Hızlı Proje Tanıtımı
Rendertoken is a decentralized economy of 3D assets utilizing the global network of GPU devices through its cloud rendering technology.Render Token geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
RNDR Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıRNDR
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıRNDR
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2021-03-27
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz536,870,912