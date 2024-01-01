Reality Metaverse | RMV Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Reality Metaverse Hızlı Proje Tanıtımı
Reality Metaverse, dünyanın en önemli simge yapılarını NFT'ler halinde tokenleştiriyor ve hisse sahiplerini yüksek gelirli mobil oyunlardan elde edilen telif haklarıyla ödüllendiriyor.Reality Metaverse geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıRMV
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıRMV
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000