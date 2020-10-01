Rally | RLY Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Rally Hızlı Proje Tanıtımı
Rally is a community token and belongs to the same sector as CHZ, which is currently the hottest. It is a fan-oriented value discovery platform. And Rally has also customized a layer2 solution, which is the inherent value acquisition mechanism that allows instant transactions, dollar purchases and the use of glue curve.Rally geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
RLY Token MEXC'de
MEXC Borsası, Rally (RLY) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de RLY
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak Rally satın almak veya MEXC RLY ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için Rally tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen RLY vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıRLY
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıRLY
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2020-10-01
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz15,000,000,000