RIO | RIO Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
RIO Hızlı Proje Tanıtımı
$RIO (Realio Network Token), Realio Network'ün yerel gaz ve fayda tokenidir. Realio Ağı, dijital olarak yerel gerçek dünya varlıklarının (RWA'lar) piyasaya sürülmesine ve yönetimine odaklanan bir Cosmos SDK Katman-1 çok zincirli Web3 ekosistemidir. Ağ, yerleşik EVM uyumluluğuna sahiptir ve hem Realio'nun fayda tokeni $RIO hem de hibrit dijital güvenlik tokeni $RST (Realio Security Token) için yerel bir çift tokenli herkese açık Hisse Kanıtı (PoS) mutabakat mekanizmasına sahiptir. $RIO, şu anda Ethereum, Algorand ve Stellar ağlarında var olan yerel bir çok zincirli varlıktır ve yerel $RIO için bir başlangıç etkinliği 31 Mart 2023'te Realio Ağı başlatıldığında gerçekleştirilecektir.RIO geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıRIO
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıRIO
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000