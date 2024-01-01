RSK Infrastructure Framework | RIF Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
RSK Infrastructure Framework Hızlı Proje Tanıtımı
RSK akıllı sözleşme ağı üzerine kurulu RIF OS, DApp'lerin birleşik bir çerçeve altında daha hızlı, daha uygun ve ölçeklenebilir geliştirmesini sağlayan ve böylece blok zincir teknolojisi ile geniş uygulama pazarı arasındaki boşluğu dolduran daha geniş bir birlikte çalışabilirlik sağlayan bir dizi açık ve merkezi olmayan temel protokoldür. RIF OS protokolü, RSK akıllı sözleşme ağ vizyonunu yerine getirerek değerli ağı hayata geçirir.RSK Infrastructure Framework geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıRIF
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıRIF
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000