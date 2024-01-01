Ribbit geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Ribbit, adil ve şeffaf bir şekilde dağıtılan bir meme coinidir. Coin listelemesinden önce dağıtım, ICO ve özel satış yapılmaz.