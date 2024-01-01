Ribbit | RIBBIT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Ribbit Hızlı Proje Tanıtımı
Ribbit, adil ve şeffaf bir şekilde dağıtılan bir meme coinidir. Coin listelemesinden önce dağıtım, ICO ve özel satış yapılmaz.Ribbit geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
RIBBIT Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıRIBBIT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıRIBBIT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz420,690,000,000,000