RFOX geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

RFOX, beyaz etiket hizmetlerini tek bir genel merkezden birbirine bağlayan bir platform olarak meta evren üzerinde sanal bir dünya inşa ediyor. Bu sürükleyici platform (RFOX VALT) aracılığıyla işletmeler ve içerik üreticileri, finans, oyun, VR, NFT'ler, e-ticaret ve perakende (RFOX meta evren ekosistemi aracılığıyla) araçlarından yararlanarak hazır bir hedef kitleye pazarlama yapmalarını sağlar.