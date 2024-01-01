RFOX | RFOX Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
RFOX Hızlı Proje Tanıtımı
RFOX, beyaz etiket hizmetlerini tek bir genel merkezden birbirine bağlayan bir platform olarak meta evren üzerinde sanal bir dünya inşa ediyor. Bu sürükleyici platform (RFOX VALT) aracılığıyla işletmeler ve içerik üreticileri, finans, oyun, VR, NFT'ler, e-ticaret ve perakende (RFOX meta evren ekosistemi aracılığıyla) araçlarından yararlanarak hazır bir hedef kitleye pazarlama yapmalarını sağlar.RFOX geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
RFOX Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıRFOX
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıRFOX
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz2,000,000,000