RootDex | REX Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
RootDex Hızlı Proje Tanıtımı
Root DEX, 100 kata kadar kaldıraç, yüksek likidite, düşük işlem ücretleri sunan ve işlem farkı olmayan merkeziyetsiz bir türev borsasıdır. Dydx gibi platformlarla rekabet eder ve yatırımcılar ile likidite havuzları arasında doğrudan alım satıma olanak tanıyan PvPool (PvP) alım satım mekanizmasını sunar.RootDex geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
REX Token MEXC'de
MEXC Borsası, RootDex (REX) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de REX
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200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıREX
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıREX
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz