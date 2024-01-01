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Root DEX, 100 kata kadar kaldıraç, yüksek likidite, düşük işlem ücretleri sunan ve işlem farkı olmayan merkeziyetsiz bir türev borsasıdır. Dydx gibi platformlarla rekabet eder ve yatırımcılar ile likidite havuzları arasında doğrudan alım satıma olanak tanıyan PvPool (PvP) alım satım mekanizmasını sunar.