RektARB | REKT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
RektARB Hızlı Proje Tanıtımı
REKT olarak, yatırımın sıkıcı değil heyecan verici olması gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle, risk almak, eğlenmek ve hatta belki de yol boyunca biraz da yeniden başlamak isteyen insanlar için tasarlanmış bir token yarattık.RektARB geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
REKT Token MEXC'de
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200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıREKT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıREKT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz420,000,000,000,000