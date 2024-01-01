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Ref Finance | REF Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası

Ref Finance Hızlı Proje Tanıtımı

NEAR'da öncü bir protokol üzerine inşa edilen REF Finance, NEAR'da başlatılan tüm merkeziyetsiz uygulamalar için likidite ve swap özellikleri sağlayan AMM aracılığıyla tüm eko için bir ağ geçidi görevi görür. Bunu yapmak için REF, Ethereum tabanlı varlıkları NEAR'a sorunsuz bir şekilde köprüleyen ünlü Rainbow Bridge'i uygular ve böylece bir dizi DeFi kullanıcısına daha düşük ücretlere ve daha yüksek işlem hızlarına erişim sağlar.
Ref Finance geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

REF Token MEXC'de

MEXC Borsası, Ref Finance (REF) — satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de REF alım satımı yapın ve süper düşük spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak Ref Finance satın almak veya MEXC REF ve diğer kripto piyasalar ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için Ref Finance tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen REF vadeli işlem alım satımı yapın! %0,00 piyasa yapıcı işlem ücreti ve %0,02 piyasa alıcı işlem ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde 200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıREF
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıREF
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000
REF Fiyat HesaplayıcıRef Finance Satın Alma

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