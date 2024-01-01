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Reef Finance, herhangi bir DeFi protokolünün entegrasyonuna izin veren bir likidite toplayıcı ve çok zincirli akıllı getiri motorudur. Polkadot ile birlikte oluşturulmuştur ve zincirler arası entegrasyonları mümkün kılarken güvenlik modelini ekosistem genelinde paylaşmaktadır.