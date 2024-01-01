REEF | REEF Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
REEF Hızlı Proje Tanıtımı
Reef Finance, herhangi bir DeFi protokolünün entegrasyonuna izin veren bir likidite toplayıcı ve çok zincirli akıllı getiri motorudur. Polkadot ile birlikte oluşturulmuştur ve zincirler arası entegrasyonları mümkün kılarken güvenlik modelini ekosistem genelinde paylaşmaktadır.REEF geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
REEF Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıREEF
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıREEF
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz