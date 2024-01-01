REC | REC Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
REC Hızlı Proje Tanıtımı
Devon Rex, BNB Smart Chain üzerine kurulu bir meme coindir.REC geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
REC Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıREC
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince Adı--
Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı--
Maksimum Arz30,000,000,000