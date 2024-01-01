REAP geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Releap Protocol, içerik oluşturucuların içeriklerini zincir üzerinde keşfedilmesi, keyfinin çıkarılması ve alınıp satılması için bir dizi NFT olarak yayınlayabilecekleri merkeziyetsiz bir sosyal grafiktir.