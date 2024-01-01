REAP | REAP Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
REAP Hızlı Proje Tanıtımı
Releap Protocol, içerik oluşturucuların içeriklerini zincir üzerinde keşfedilmesi, keyfinin çıkarılması ve alınıp satılması için bir dizi NFT olarak yayınlayabilecekleri merkeziyetsiz bir sosyal grafiktir.REAP geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
REAP Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıREAP
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıREAP
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz800,000,000