Metale Protocol | RCM Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Metale Protocol Hızlı Proje Tanıtımı
Metale (eski adıyla Read2N), ChatGPT tarafından desteklenen, dünya çapında yazarları ve okuyucuları birbirine bağlayan devrim niteliğinde Web3 küresel içerik varlık dağıtım protokolüdür.Metale Protocol geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
RCM Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıRCM
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıRCM
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz7,000,000