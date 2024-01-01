The Recharge geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Elektrikli şarj platformlarını birbirine bağlayan merkezi olmayan bir teşvik çözümü. Recharge, katılımcı kullanıcıların teşviklerini en üst düzeye çıkarmaya yardımcı olabilecek uzun vadeli sürdürülebilir merkezi olmayan bir ekosistem sağlamayı amaçlıyor.