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The Recharge | RCG Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası

The Recharge Hızlı Proje Tanıtımı

Elektrikli şarj platformlarını birbirine bağlayan merkezi olmayan bir teşvik çözümü. Recharge, katılımcı kullanıcıların teşviklerini en üst düzeye çıkarmaya yardımcı olabilecek uzun vadeli sürdürülebilir merkezi olmayan bir ekosistem sağlamayı amaçlıyor.
The Recharge geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

RCG Token MEXC'de

MEXC Borsası, The Recharge (RCG) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de RCG alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak The Recharge satın almak veya MEXC RCG ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için The Recharge tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen RCG vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde 200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıRCG
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıRCG
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz142,674,681
RCG Fiyat HesaplayıcıThe Recharge Satın Alma

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