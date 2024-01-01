The Recharge | RCG Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
The Recharge Hızlı Proje Tanıtımı
Elektrikli şarj platformlarını birbirine bağlayan merkezi olmayan bir teşvik çözümü. Recharge, katılımcı kullanıcıların teşviklerini en üst düzeye çıkarmaya yardımcı olabilecek uzun vadeli sürdürülebilir merkezi olmayan bir ekosistem sağlamayı amaçlıyor.The Recharge geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıRCG
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıRCG
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz142,674,681