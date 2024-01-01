RICE | RCE Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
RICE Hızlı Proje Tanıtımı
RCE, BNB Akıllı Zincir'de yer alan bir meme coinidir.RICE geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
RCE Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıRCE
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıRCE
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000,000