ReserveBlock geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

ReserveBlock RBX (ReserveBlock.IO), tamamen otonom, merkeziyetsiz ve zincir üstü oylama yoluyla doğrulayıcılar tarafından yönetilen, C# dilinde oluşturulmuş açık kaynaklı bir P2P Katman 1 blok zinciridir.