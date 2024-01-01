ReserveBlock | RBX1 Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
ReserveBlock Hızlı Proje Tanıtımı
ReserveBlock RBX (ReserveBlock.IO), tamamen otonom, merkeziyetsiz ve zincir üstü oylama yoluyla doğrulayıcılar tarafından yönetilen, C# dilinde oluşturulmuş açık kaynaklı bir P2P Katman 1 blok zinciridir.ReserveBlock geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
RBX1 Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıRBX1
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince Adı--
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz372,000,000