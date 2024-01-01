Rainbow Token | RBW Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Rainbow Token Hızlı Proje Tanıtımı
Rainbow Token (RBW), Crypto Unicorns oyunu için birincil değer ve yönetim tokenidir. Token sahipleri, bu tokenleri aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli şekillerde kullanabileceklerdir; - DAO yönetimi için oy kullanın ve stake ödülleri kazanın - Rainbow Marketplace'ten yüksek değerli güçlendiriciler, öğeler ve malzemeler satın alın - Unicorn'lar üretin ve geliştirinRainbow Token geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıRBW
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıRBW
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000