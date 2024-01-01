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Rainbow Token (RBW), Crypto Unicorns oyunu için birincil değer ve yönetim tokenidir. Token sahipleri, bu tokenleri aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli şekillerde kullanabileceklerdir; - DAO yönetimi için oy kullanın ve stake ödülleri kazanın - Rainbow Marketplace'ten yüksek değerli güçlendiriciler, öğeler ve malzemeler satın alın - Unicorn'lar üretin ve geliştirin