RBN geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Ribbon Finance, kullanıcıların DeFi için kripto yapılandırılmış ürünlere erişmesine yardımcı olan yeni bir protokoldür. Bir portföyün risk-getiri profilini iyileştirmek için opsiyonları, vadeli işlemleri ve sabit geliri birleştirir.