RBN | RBN Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
RBN Hızlı Proje Tanıtımı
Ribbon Finance, kullanıcıların DeFi için kripto yapılandırılmış ürünlere erişmesine yardımcı olan yeni bir protokoldür. Bir portföyün risk-getiri profilini iyileştirmek için opsiyonları, vadeli işlemleri ve sabit geliri birleştirir.RBN geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
RBN Token MEXC'de
MEXC Borsası, RBN (RBN) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de RBN
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200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıRBN
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıRBN
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000