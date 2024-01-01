Rubic | RBC Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Rubic Hızlı Proje Tanıtımı
Rubic, kullanıcılar ve dApp'ler için bir Çapraz Zincir Teknoloji Toplayıcısıdır. Rubic, 40'tan fazla büyük blok zincirini, 90'dan fazla DEX'i ve köprüyü bir araya getirir ve 15.500'den fazla varlığın en iyi oranlar, en yüksek likidite ve işlem hızlarıyla tek bir tıklamayla swap edilmesini sağlar. Kullanıcılar bu işlemleri https://app.rubic.exchange üzerinden yapabilir, ayrıca dApp'ler için zincirler arası swapları etkinleştirecek araçlar (https://tools.rubic.exchange) da sağlıyoruz.Rubic geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
RBC Token MEXC'de
MEXC Borsası, Rubic (RBC) — satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de RBC
alım satımı yapın ve süper düşük spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak Rubic satın almak veya MEXC RBC ve diğer kripto piyasalar ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için Rubic tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen RBC vadeli işlem alım satımı yapın! %0,00 piyasa yapıcı işlem ücreti ve %0,02 piyasa alıcı işlem ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıRBC
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıRBC
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000