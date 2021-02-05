RAZOR | RAZOR Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
RAZOR Hızlı Proje Tanıtımı
Razor Network is a decentralized oracle project. The total supply will be 1 billion, of which 400 million RAZOR tokens will be distributed to lenders as block rewards, and the remaining 600 million RAZOR will be allocated to different roles.RAZOR geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
RAZOR Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıRAZOR
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıRAZOR
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2021-02-05
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000