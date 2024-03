RAZOR geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Razor Network is a decentralized oracle project. The total supply will be 1 billion, of which 400 million RAZOR tokens will be distributed to lenders as block rewards, and the remaining 600 million RAZOR will be allocated to different roles.