Rats Pro | RATS2 Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Rats Pro Hızlı Proje Tanıtımı
Ratspro, Bitcoin Wizard'ın arkasındaki orijinal dijital sanatçı olan mavensbot tarafından oluşturulan orijinal Bitcoin Wizard'ı kutlayan bir Bitcoin sıralı NFT projesidir.Rats Pro geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
RATS2 Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıRATS2
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıRATS2
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000,000,000