RAK geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

RAKE, verim farmingini en üst düzeye çıkarmak için tasarlanmış deflasyonist bir tokendir, protokol sonsuza kadar kilitli likiditeye sahip bir kasa inşa ederken ve likidite madenciliğinden elde edilen tüm getirilerin %90'ı aktif Uniswap pazarında RAK'ı geri almak ve RAK tokenleri üzerindeki ödülü ödemek için kullanılacaktır. Toplam arz 7500 RAK tokenidir.