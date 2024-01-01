RAK | RAK Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
RAK Hızlı Proje Tanıtımı
RAKE, verim farmingini en üst düzeye çıkarmak için tasarlanmış deflasyonist bir tokendir, protokol sonsuza kadar kilitli likiditeye sahip bir kasa inşa ederken ve likidite madenciliğinden elde edilen tüm getirilerin %90'ı aktif Uniswap pazarında RAK'ı geri almak ve RAK tokenleri üzerindeki ödülü ödemek için kullanılacaktır. Toplam arz 7500 RAK tokenidir.RAK geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
RAK Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıRAK
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıRAK
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz7,500