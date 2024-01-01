RAINCOIN geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

RAIN Coin, tüm işlemlerin (alım, satım ve transferler) %1'inin diğer tüm sahiplere geri dağıtıldığı otomatik bir meme coindir. Ayrıca, her gece 03.00'te (TSİ), soğuk cüzdandakiler de dahil olmak üzere tüm cüzdanlara bonus coin verilen büyük bir THUNDERSTORM gerçekleşmektedir. Ekibi, hazinesi ve masrafları olmayan RAIN tokenin yerleşik bir satış baskısı yoktur. (Not: Alım/satım vergisi yalnızca DEX üzerinde mevcuttur, MEXC yalnızca transfer vergisini destekler.)