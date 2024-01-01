RAINCOIN | RAINCOIN Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
RAINCOIN Hızlı Proje Tanıtımı
RAIN Coin, tüm işlemlerin (alım, satım ve transferler) %1'inin diğer tüm sahiplere geri dağıtıldığı otomatik bir meme coindir. Ayrıca, her gece 03.00'te (TSİ), soğuk cüzdandakiler de dahil olmak üzere tüm cüzdanlara bonus coin verilen büyük bir THUNDERSTORM gerçekleşmektedir. Ekibi, hazinesi ve masrafları olmayan RAIN tokenin yerleşik bir satış baskısı yoktur. (Not: Alım/satım vergisi yalnızca DEX üzerinde mevcuttur, MEXC yalnızca transfer vergisini destekler.)RAINCOIN geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
RAINCOIN Token MEXC'de
MEXC Borsası, RAINCOIN (RAINCOIN) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de RAINCOIN
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak RAINCOIN satın almak veya MEXC RAINCOIN ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıRAINCOIN
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıRAINCOIN
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000