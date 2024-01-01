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Dappradar dünyanın DAPP mağazasıdır - tüm protokoller ve dikey alanlardaki tüm merkeziyetsiz uygulamaları takip eder ve sıralar. Dappradar ekosisteminin yerel tokeni $Radar, dünyanın dappstore'unun geleceğine doğrudan katkıda bulunma, yönetme ve şekillendirme fırsatını temsil eder.