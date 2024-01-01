DappRadar | RADAR Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
DappRadar Hızlı Proje Tanıtımı
Dappradar dünyanın DAPP mağazasıdır - tüm protokoller ve dikey alanlardaki tüm merkeziyetsiz uygulamaları takip eder ve sıralar. Dappradar ekosisteminin yerel tokeni $Radar, dünyanın dappstore'unun geleceğine doğrudan katkıda bulunma, yönetme ve şekillendirme fırsatını temsil eder.DappRadar geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
RADAR Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıRADAR
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıRADAR
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000,000