RABI | RABI Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
RABI Hızlı Proje Tanıtımı
Rabi Protokolü, işleyişini sürdürmek için dış etkenlere dayanan merkeziyetsiz bir finans ekosistemidir. Keeper'lar gerçek zamanlı piyasa fiyat bilgisi sağlar, Global Settler'lar saldırılara karşı son savunma hattı olarak hareket eder ve Rabi topluluğu üyeleri çeşitli hizmetler sunar.RABI geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
RABI Token MEXC'de
MEXC Borsası, RABI (RABI) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de RABI
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak RABI satın almak veya MEXC RABI ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için RABI tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen RABI vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıRABI
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıRABI
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000