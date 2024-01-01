RABI geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Rabi Protokolü, işleyişini sürdürmek için dış etkenlere dayanan merkeziyetsiz bir finans ekosistemidir. Keeper'lar gerçek zamanlı piyasa fiyat bilgisi sağlar, Global Settler'lar saldırılara karşı son savunma hattı olarak hareket eder ve Rabi topluluğu üyeleri çeşitli hizmetler sunar.