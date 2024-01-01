QVI | QVI Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
QVI Hızlı Proje Tanıtımı
Qving is building a blockchain system for everyone who enjoys golf. Qving Token will eventually expand to the PFP NFT and P2E METAVERS business, starting with a Qving ecosystem that provides unmanned products to members in golf-related unmanned systems, offline unmanned stores, markets based on online apps and communication, and screen golf course markets.QVI geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
QVI Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıQVI
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıQVI
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz500,000,000