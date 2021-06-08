Quickswap | QUICK Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Quickswap Hızlı Proje Tanıtımı
QuickSwap is one of the early platforms for automated market makers and operates in the rapidly expanding DeFi sector of the cryptocurrency industry. It is a fork of Uniswap.Quickswap geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
QUICK Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıQUICK
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıQUICK
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2021-06-08
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000