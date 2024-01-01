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QUACK %100 topluluk odaklı, yönetişim tabanlı ve şeffaftır. Real Utility ile Hyper-Deflationary Token, türünün ilk örnekleridir. QUACK: Yatırım yapın. Geliştirin. Getiri elde edin. Kazanın. QUACK, çok çalışmayı önceliklendirir ve bu amaca katkıda bulunmaya hazır bir insan topluluğu oluşturur. Varlıklarınızı tutarak, jackpot çekilişiyle kazanabileceğiniz ve her saat, gün, hafta ve ayda ödeme yapan, loto oynayabileceğiniz güvenli ve emniyetli bir yatırım ve para toplama platformunun geleceği olmayı hedefler.