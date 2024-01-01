QUACK | QUACK Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
QUACK Hızlı Proje Tanıtımı
QUACK %100 topluluk odaklı, yönetişim tabanlı ve şeffaftır. Real Utility ile Hyper-Deflationary Token, türünün ilk örnekleridir. QUACK: Yatırım yapın. Geliştirin. Getiri elde edin. Kazanın. QUACK, çok çalışmayı önceliklendirir ve bu amaca katkıda bulunmaya hazır bir insan topluluğu oluşturur. Varlıklarınızı tutarak, jackpot çekilişiyle kazanabileceğiniz ve her saat, gün, hafta ve ayda ödeme yapan, loto oynayabileceğiniz güvenli ve emniyetli bir yatırım ve para toplama platformunun geleceği olmayı hedefler.QUACK geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
QUACK Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıQUACK
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıQUACK
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000,000,000,000