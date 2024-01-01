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QuantumX herhangi bir kripto para biriminden çok daha fazlasıdır. Blok zinciri ve yapay zekanın (AI) kesiştiği noktada temel bir değişimi temsil etmektedir. Teknoloji benzeri görülmemiş bir hızla gelişirken, QuantumX projesi, merkeziyetsiz hesap cüzdanlarının gücünü yapay zeka algoritmalarının zekasıyla uyumlu hale getiren öncü bir çözüm olarak ortaya çıkıyor. Geleneksel kripto para birimlerinin sınırlamalarını aşmak için tasarlanan QuantumX, tamamen benzersiz ve dönüşüm yaratan bir deneyim sunmak için en son teknolojilerden yararlanıyor.