Quantum X | QTX Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Quantum X Hızlı Proje Tanıtımı
QuantumX herhangi bir kripto para biriminden çok daha fazlasıdır. Blok zinciri ve yapay zekanın (AI) kesiştiği noktada temel bir değişimi temsil etmektedir. Teknoloji benzeri görülmemiş bir hızla gelişirken, QuantumX projesi, merkeziyetsiz hesap cüzdanlarının gücünü yapay zeka algoritmalarının zekasıyla uyumlu hale getiren öncü bir çözüm olarak ortaya çıkıyor. Geleneksel kripto para birimlerinin sınırlamalarını aşmak için tasarlanan QuantumX, tamamen benzersiz ve dönüşüm yaratan bir deneyim sunmak için en son teknolojilerden yararlanıyor.Quantum X geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıQTX
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıQTX
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000