QuantumVertics | QTV Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
QuantumVertics Hızlı Proje Tanıtımı
QuantumVertics, blok zinciri teknolojisi üzerine inşa edilmiş yenilikçi bir Web3 veri analiz platformudur. Blok zinciri verilerini analiz etmek, yorumlamak ve kullanmak için kapsamlı ve kullanıcı dostu araçlar sağlamak üzere tasarlanmıştır. Platform, işletmeler, geliştiriciler ve araştırmacılar da dahil olmak üzere çok çeşitli paydaşları hedeflemekte ve onlara Web3 alanında bilinçli karar verme ile birlikte inovasyonu teşvik etmek için gelişmiş analitik kabiliyetler sunmaktadır.QuantumVertics geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıQTV
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıQTV
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000