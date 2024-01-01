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QuantumVertics | QTV Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası

QuantumVertics Hızlı Proje Tanıtımı

QuantumVertics, blok zinciri teknolojisi üzerine inşa edilmiş yenilikçi bir Web3 veri analiz platformudur. Blok zinciri verilerini analiz etmek, yorumlamak ve kullanmak için kapsamlı ve kullanıcı dostu araçlar sağlamak üzere tasarlanmıştır. Platform, işletmeler, geliştiriciler ve araştırmacılar da dahil olmak üzere çok çeşitli paydaşları hedeflemekte ve onlara Web3 alanında bilinçli karar verme ile birlikte inovasyonu teşvik etmek için gelişmiş analitik kabiliyetler sunmaktadır.
QuantumVertics geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

QTV Token MEXC'de

MEXC Borsası, QuantumVertics (QTV) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de QTV alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak QuantumVertics satın almak veya MEXC QTV ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için QuantumVertics tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen QTV vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde 200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıQTV
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıQTV
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000
QTV Fiyat HesaplayıcıQuantumVertics Satın Alma

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