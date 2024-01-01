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QuantumVertics, blok zinciri teknolojisi üzerine inşa edilmiş yenilikçi bir Web3 veri analiz platformudur. Blok zinciri verilerini analiz etmek, yorumlamak ve kullanmak için kapsamlı ve kullanıcı dostu araçlar sağlamak üzere tasarlanmıştır. Platform, işletmeler, geliştiriciler ve araştırmacılar da dahil olmak üzere çok çeşitli paydaşları hedeflemekte ve onlara Web3 alanında bilinçli karar verme ile birlikte inovasyonu teşvik etmek için gelişmiş analitik kabiliyetler sunmaktadır.