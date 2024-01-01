Bitquiz | QTE Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Bitquiz Hızlı Proje Tanıtımı
BitQuiz, "Kazanmak İçin Quiz" odaklı bir Web3 uygulamasıdır. Kullanıcılara hem Web3 teknolojisi hakkında bilgi edinme hem de eğlenceli ve ilgi çekici bir ortamda soruları yanıtlayarak token ödülleri kazanma fırsatı sunar.Bitquiz geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
QTE Token MEXC'de
MEXC Borsası, Bitquiz (QTE) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de QTE
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak Bitquiz satın almak veya MEXC QTE ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için Bitquiz tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen QTE vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıQTE
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıQTE
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000