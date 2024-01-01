Bitquiz geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

BitQuiz, "Kazanmak İçin Quiz" odaklı bir Web3 uygulamasıdır. Kullanıcılara hem Web3 teknolojisi hakkında bilgi edinme hem de eğlenceli ve ilgi çekici bir ortamda soruları yanıtlayarak token ödülleri kazanma fırsatı sunar.