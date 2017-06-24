mexc
PiyasaSpot
Öne Çıkan
Vadeli İşlemlerVadeli M-Day

--0.00%

Quantum R. Ledger | QRL Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası

Quantum R. Ledger Hızlı Proje Tanıtımı

Quantum Resistant Ledger (QRL), "PQ-CRYPTO tarafından önerilen/IETF standardize edilmiş kriptografi kullanan, tamamen kuantum dirençli bir blok zincir ağıdır". QRL, kuantum saldırılarına karşı savunmasız olduğu ve diğer birçok blok zinciri projesinde bulunduğu bildirilen ECDSA yerine karma tabanlı genişletilmiş Merkle Tree Signature Scheme (XMSS) kullanır. Proje, platformunun güvenliğinin, kullanıcıların "kanıtlanmış kuantum dirençli ağında blok zinciri uygulamalarını kolayca oluşturmasına" olanak tanıyan bir uygulama paketi ve bir geliştirme ekosistemi ile tamamlandığını iddia ediyor.
Quantum R. Ledger geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

QRL Token MEXC'de

MEXC Borsası, Quantum R. Ledger (QRL) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de QRL alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak Quantum R. Ledger satın almak veya MEXC QRL ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için Quantum R. Ledger tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen QRL vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde 200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıQRL
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıQRL
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2017-06-24
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı0.054 USDT
Maksimum Arz105,000,000
QRL Fiyat HesaplayıcıQuantum R. Ledger Satın Alma

Al-Sat

/USDT
--0.00%
Spot
Hakkımızda
Hakkında
Kullanıcı Sözleşmesi
Gizlilik Politikası
Risk Bildirimi
M-Ventures
MEXC Blog
Hizmetler
Kripto Al
MEXC'yi İndir
İşlem Ücretleri
Davet Programı
Ajanslık Programı
API
Kurumsal Hizmetler
Nasıl Satın Alınır
Kripto Bilgileri
Kripto Fiyatı
Kullanıcı Destek
Canlı Destek
Yardım Merkezi
Duyurular
Akademi
VIP Avantajları
Talep Gönder
İyileştirme Önerileri
Anormal Varlıkları Bildir
Adli Yardım
MEXC Doğrulama
Kripto Al
Bitcoin Satın Al
Ethereum Satın Al
MX Token Satın Al
XRP Satın Al
Solana Satın Al
Bize Ulaşın
İş Birliği (İ̇şletmeler)
İş Birliği (Kurumsal)
İş Birliği (Medya)
Listeleme Başvurusu
Topluluk

© 2024 MEXC.COM