Quantum R. Ledger | QRL Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Quantum R. Ledger Hızlı Proje Tanıtımı
Quantum Resistant Ledger (QRL), "PQ-CRYPTO tarafından önerilen/IETF standardize edilmiş kriptografi kullanan, tamamen kuantum dirençli bir blok zincir ağıdır". QRL, kuantum saldırılarına karşı savunmasız olduğu ve diğer birçok blok zinciri projesinde bulunduğu bildirilen ECDSA yerine karma tabanlı genişletilmiş Merkle Tree Signature Scheme (XMSS) kullanır. Proje, platformunun güvenliğinin, kullanıcıların "kanıtlanmış kuantum dirençli ağında blok zinciri uygulamalarını kolayca oluşturmasına" olanak tanıyan bir uygulama paketi ve bir geliştirme ekosistemi ile tamamlandığını iddia ediyor.Quantum R. Ledger geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıQRL
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıQRL
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2017-06-24
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı0.054 USDT
Maksimum Arz105,000,000