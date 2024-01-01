Qredo Token | QRDO Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Qredo Token Hızlı Proje Tanıtımı
Qredo is a decentralized digital asset management infrastructure and product suite designed to unlock new opportunities for institutional investors in digital assets and decentralized finance. Qredo's Layer 2 blockchain protocol enables users to seamlessly transfer and settle BTC, ETH, and ERC-20 tokens. Assets are secured by Qredo’s advanced Gen 2.0 Multi-Party Computation (MPC), which provides tier-1 bank security and institutional-grade governance.Qredo Token geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
QRDO Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıQRDO
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıQRDO
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz2,000,000,000