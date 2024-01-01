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Quant (QNT), ister ulusal ister ticari düzeyde olsun, iyi düzenlenmiş bir dijital para birimidir, verimliliği artırarak ve hem yerel hem de uluslararası ödeme sistemleri için maliyetleri azaltarak önemli kamu yararları sağlayabilir. Ayrıca, özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki yüz milyonlarca insanın finansal sisteme bağlanmasına yardımcı olarak finansal katılımı artırmada önemli bir rol oynayabilir.