Quant | QNT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Quant Hızlı Proje Tanıtımı
Quant (QNT), ister ulusal ister ticari düzeyde olsun, iyi düzenlenmiş bir dijital para birimidir, verimliliği artırarak ve hem yerel hem de uluslararası ödeme sistemleri için maliyetleri azaltarak önemli kamu yararları sağlayabilir. Ayrıca, özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki yüz milyonlarca insanın finansal sisteme bağlanmasına yardımcı olarak finansal katılımı artırmada önemli bir rol oynayabilir.Quant geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
QNT Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıQNT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıQNT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz14,881,364