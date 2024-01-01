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QNAAI, yapay zeka ve Web3 alanlarının birleştiği öncü bir blok zinciri tabanlı danışmanlık platformudur. Yapay zekayı hızla benimseyen bir dünya için tasarlanan platformumuz, yapay zekanın karmaşık manzarasında gezinen hem yeni başlayanlar hem de uzmanlar için bir kılavuzdur. $QNA, kullanıcıları güçlendirmek, topluluk liderliğindeki girişimleri teşvik etmek ve yapay zeka ve blok zinciri platformumuzdaki genel deneyimi geliştirmek için tasarlanmıştır.