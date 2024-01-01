QLINDO | QLINDO Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
QLINDO Hızlı Proje Tanıtımı
Qlindo (QLINDO), teorik olarak sonsuz ölçeklenebilirlik yeteneğine sahip olan bir fikir birliğine ulaşmak için yönlendirilmiş ve döngüsel olmayan grafik mimarisi kullanan bir protokoldür. QLINDO protokolü ve özel durum kanalları ile Qlindo, veri kaynaklarının dağıtık defter teknolojisine (DLT) entegre edilmesine izin vererek akıllı sözleşmelerin gelişimini yönlendiriyor.QLINDO geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
QLINDO Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıQLINDO
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıQLINDO
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000,000