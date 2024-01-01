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Qlindo (QLINDO), teorik olarak sonsuz ölçeklenebilirlik yeteneğine sahip olan bir fikir birliğine ulaşmak için yönlendirilmiş ve döngüsel olmayan grafik mimarisi kullanan bir protokoldür. QLINDO protokolü ve özel durum kanalları ile Qlindo, veri kaynaklarının dağıtık defter teknolojisine (DLT) entegre edilmesine izin vererek akıllı sözleşmelerin gelişimini yönlendiriyor.