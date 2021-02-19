QiSwap | QI Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
QiSwap Hızlı Proje Tanıtımı
QiSwap, otomatik piyasa yapıcı (AMM) algoritmasına dayalı şekilde Qtum üzerinde otomatik olarak likidite sağlayan merkeziyetsiz bir protokoldür.QiSwap geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
QI Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıQI
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıQI
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2021-02-19
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000