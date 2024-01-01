Qoodo.io | QDO Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Qoodo.io Hızlı Proje Tanıtımı
Qoodo, blok zinciri ve yapay zeka teknolojilerini entegre eden, işletmelere uyumlu iş akışları, performans ve ürün takibi için güvenli ve kullanıcı dostu bir çözüm sunarken oyunlaştırma ile verimliliği artıran yenilikçi bir platformdur. Gıda güvenliğinden işyeri standartlarına kadar çeşitli alanları kapsayan Qoodo'nun uyarlanabilir ekosistemi, çeşitli sektörlerde kalite yönetimini desteklemekte ve kullanıcıların kurumsal ve kişisel görevler için verileri, verimli bir şekilde düzenlemelerini sağlayan kapsamlı özellikler sunmaktadır.Qoodo.io geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıQDO
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıQDO
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz200,000,000