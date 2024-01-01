Qoodo.io geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Qoodo, blok zinciri ve yapay zeka teknolojilerini entegre eden, işletmelere uyumlu iş akışları, performans ve ürün takibi için güvenli ve kullanıcı dostu bir çözüm sunarken oyunlaştırma ile verimliliği artıran yenilikçi bir platformdur. Gıda güvenliğinden işyeri standartlarına kadar çeşitli alanları kapsayan Qoodo'nun uyarlanabilir ekosistemi, çeşitli sektörlerde kalite yönetimini desteklemekte ve kullanıcıların kurumsal ve kişisel görevler için verileri, verimli bir şekilde düzenlemelerini sağlayan kapsamlı özellikler sunmaktadır.