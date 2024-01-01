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Qoodo.io | QDO Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası

Qoodo.io Hızlı Proje Tanıtımı

Qoodo, blok zinciri ve yapay zeka teknolojilerini entegre eden, işletmelere uyumlu iş akışları, performans ve ürün takibi için güvenli ve kullanıcı dostu bir çözüm sunarken oyunlaştırma ile verimliliği artıran yenilikçi bir platformdur. Gıda güvenliğinden işyeri standartlarına kadar çeşitli alanları kapsayan Qoodo'nun uyarlanabilir ekosistemi, çeşitli sektörlerde kalite yönetimini desteklemekte ve kullanıcıların kurumsal ve kişisel görevler için verileri, verimli bir şekilde düzenlemelerini sağlayan kapsamlı özellikler sunmaktadır.
Qoodo.io geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

QDO Token MEXC'de

MEXC Borsası, Qoodo.io (QDO) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de QDO alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak Qoodo.io satın almak veya MEXC QDO ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için Qoodo.io tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen QDO vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde 200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıQDO
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıQDO
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz200,000,000
QDO Fiyat HesaplayıcıQoodo.io Satın Alma

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