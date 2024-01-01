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Qudefi, kurumsal ortamlarda kanıtlanmış ve şu anda kullanılan ve tutarlı gelir elde eden AI odaklı alım satım, AI risk yönetimi ve köprü API yazılımından yararlanarak bireysel yatırımcılar ve büyük finans kurumları arasındaki boşluğu doldurmak için tasarlanmıştır. Qudefi, bu sofistike teknolojiyi kullanarak elde edilen kârı ekosisteme geri kanalize etmektedir. Bu akıllı yeniden dağıtım stratejisi, token sahiplerini doğrudan USDT airdropları aracılığıyla ödüllendirir, kilitlere veya karmaşık koşullara ihtiyaç duymadan token sahiplerine fayda sürecini basitleştirir ve token değerini ve genel Qudefi Ekosistemini sınırsız genişleme potansiyeli ile büyütür.