QDFI | QDFI Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
QDFI Hızlı Proje Tanıtımı
Qudefi, kurumsal ortamlarda kanıtlanmış ve şu anda kullanılan ve tutarlı gelir elde eden AI odaklı alım satım, AI risk yönetimi ve köprü API yazılımından yararlanarak bireysel yatırımcılar ve büyük finans kurumları arasındaki boşluğu doldurmak için tasarlanmıştır. Qudefi, bu sofistike teknolojiyi kullanarak elde edilen kârı ekosisteme geri kanalize etmektedir. Bu akıllı yeniden dağıtım stratejisi, token sahiplerini doğrudan USDT airdropları aracılığıyla ödüllendirir, kilitlere veya karmaşık koşullara ihtiyaç duymadan token sahiplerine fayda sürecini basitleştirir ve token değerini ve genel Qudefi Ekosistemini sınırsız genişleme potansiyeli ile büyütür.QDFI geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
QDFI Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıQDFI
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince Adı--
Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı--
Maksimum Arz100,000,000