Pyth Network | PYTH Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Pyth Network Hızlı Proje Tanıtımı
Pyth Network, en büyük ve en hızlı büyüyen birinci taraf oracle ağıdır. Pyth, 40'tan fazla blok zincirinde finansal dApp'lere gerçek zamanlı piyasa verileri sunar ve kripto para birimleri, varlıklar, ETF'ler, FX çiftleri ve emtialarda 350'den fazla düşük gecikmeli fiyat akışı sağlar. Pyth, dünyanın en büyük profesyonel yatırımcılarından ve borsalarından gelen yüksek doğruluğa sahip piyasa verilerini herhangi bir yerdeki herhangi bir akıllı sözleşmeye bağlar.Pyth Network geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıPYTH
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıPYTH
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000,000