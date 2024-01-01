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Oynaması ve inşa etmesi kolay bir ekosistem olarak tasarlanan Vulcan Forged, geliştirme programları, kuluçka ve kitle fonlaması yoluyla geliştiricileri destekleyerek birinci sınıf blok zinciri oyunlarının geliştirilmesini destekleyen topluluk tabanlı bir projedir. Blok zinciri oyun tutkunları için Vulcan Forged, popüler oyunlara ve oyun içi dijital varlıkların alım satımını yapmak için devasa bir NFT pazarına erişebilecekleri tek noktadan bir mağazadır. Ekosistemin tamamı, kendi PYR uzlaşması, staking ve fayda tokeni tarafından desteklenmektedir. ERC-20 uyumlu PYR, Vulcan Forged ekosisteminin parçası olan oyun başlıklarında kullanılabilen çapraz platform para birimidir.