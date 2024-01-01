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PYR | PYR Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası

PYR Hızlı Proje Tanıtımı

Oynaması ve inşa etmesi kolay bir ekosistem olarak tasarlanan Vulcan Forged, geliştirme programları, kuluçka ve kitle fonlaması yoluyla geliştiricileri destekleyerek birinci sınıf blok zinciri oyunlarının geliştirilmesini destekleyen topluluk tabanlı bir projedir. Blok zinciri oyun tutkunları için Vulcan Forged, popüler oyunlara ve oyun içi dijital varlıkların alım satımını yapmak için devasa bir NFT pazarına erişebilecekleri tek noktadan bir mağazadır. Ekosistemin tamamı, kendi PYR uzlaşması, staking ve fayda tokeni tarafından desteklenmektedir. ERC-20 uyumlu PYR, Vulcan Forged ekosisteminin parçası olan oyun başlıklarında kullanılabilen çapraz platform para birimidir.
PYR geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

PYR Token MEXC'de

MEXC Borsası, PYR (PYR) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de PYR alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak PYR satın almak veya MEXC PYR ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıPYR
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıPYR
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz50,000,000
PYR Fiyat HesaplayıcıPYR Satın Alma

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