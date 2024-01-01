PYM | PYM Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
PYM Hızlı Proje Tanıtımı
Playermon was conceptualized to become the next leading play-to-earn NFT game in the blockchain game industry through a 10-year roadmap with focus on growth and long-term stability. It is a boundless play-to-earn NFT game where anyone can explore and battle in the universe with their favorite space companions called Playermons. This is a game that is accessible to everyone with low entry costs, and provides the ability to generate income based on creativity and “playformance”. This project aims to empower the Playermon community of creators, players, and investors.PYM geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıPYM
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıPYM
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000