PXP geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

PointPay, işletmelere ve bireysel yatırımcılara Düşük komisyonlar, Çoklu Destek, Güçlü Güvenlik ve Açık API sağlayan yeni bir alım satım platformudur.