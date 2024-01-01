Ethereum Push Notification Service geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

PUSH, EPNS protokolünün yerel yönetim belirtecidir. PUSH, sahiplerine iki ana avantaj sağlar: yönetim ve ödül alma. Ağ belirteci oluşturma etkinliğinden sonra, PUSH sahipleri EPNS protokolünün geliştirilmesine katılabilecek ve ağa ödenen ücretlerden (ücret havuzu ödülleri, PUSH sahipleri için %70 ve Ekosistem Geliştirme Fonu için %30) ödüller alabilecektir. ücret havuzu, protokolün başlatılmasından yalnızca yaklaşık bir yıl sonra, ana ağ açılışında etkinleştirilmeyecektir).